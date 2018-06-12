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Dólar fecha em alta, mesmo após ação do Banco Central

A moeda norte-americana foi cotada em R$ 3,7267, com aumento de 0,54% para venda

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 21:07
Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O dólar fechou nesta segunda-feira (11) em alta, mesmo com uma nova ação do Banco Central (BC). A moeda norte-americana foi cotada em R$ 3,7267, com aumento de 0,54% para venda.
O BC adotou uma ação surpresa no mercado cambial, anunciando a oferta integral de US$ 2,5 bilhões em swaps cambiais (venda futura da moeda norte-americana), equivalente a 50 mil novos contratos. Com a ação de hoje, a oferta de novos swaps chega a US$ 13,116 bilhões.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) fechou em queda de 0,87%, com 72.307 pontos após oscilar durante todo dia. As ações preferencias, que dão direito a lucros e dividendos, representaram o sobe e desce de hoje, com os papeis da Petrobras oscilando desde a abertura, mas fechando em alta de 1,05%, mas com queda de ações de empresas de grande porte (blue ship) como Itau (2,89%) e Bradesco (1,89%).

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