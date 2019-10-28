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Mercado Financeiro

Dólar fecha abaixo de R$ 4 pela 1ª vez desde agosto

A moeda americana perdeu 14 centavos de real desde o último passo da reforma da Previdência no Congresso, na última terça (22)

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 18:40
Dólar Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
FOLHAPRESS - Com cenário externo favorável, o dólar caiu 0,42% nesta segunda-feira (28) e foi a R$ 3,9930, menor valor desde 15 de agosto. A moeda americana perdeu 14 centavos de real desde o último passo da reforma da Previdência no Congresso, na última terça (22).
A aprovação do projeto também beneficia a Bolsa brasileira, que voltou a bater recorde nesta segunda, fechando acima dos 108 mil pontos pela primeira vez na história.
Para Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest, a queda do dólar ainda é fruto da aprovação da nova Previdência e da expectativa do mercado com demais reformas, como a administrativa e tributária.
"O movimento também implica uma vinda de dólares com a cessão onerosa na próxima semana. Resta saber se a cotação vai se manter abaixo de R$ 4".

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A economista aponta que apenas a entrada de investidores estrangeiros no país seria capaz de estabilizar a cotação abaixo dos R$ 4. No momento, a balança cambial de investimentos está negativa.
Além da aprovação da principal pauta do mercado financeiro, o real se valoriza com uma trégua na guerra comercial. Estados Unidos e China estão com o texto da primeira fase do acordo praticamente pronto para ser assinado em novembro. 
As Bolsas também se beneficiam da aproximação entre chineses e americanos que, somada à expectativa de quedas de juros esta semana levou índices acionários a novos recordes.
No Brasil, o Banco Central (BC) decide a nova taxa básica de juros nesta quarta (30). O mercado prevê uma queda de 0,5 ponto percentual na Selic, que ira para 5% ao ano, nova mínima histórica.
O boletim Focus desta segunda aponta que os economistas reduziram ainda mais suas expectativas para a taxa básica de juros em 2020, com o grupo dos que mais acertam as previsões na pesquisa do BC vendo a Selic a próxima de 4,5% tanto este ano quanto no próximo. 
Em meio ao ciclo de afrouxamento do Banco Central, o Ibovespa subiu 0,77% nesta segunda, a 108.187 pontos, perto da máxima do dia de 108.392 pontos, novo recorde intraday. 
O volume negociado foi de R$ 15,142 bilhões, abaixo da média diária para o ano.
Nos Estados Unidos, o S&P 500 também bateu recorde. O índice foi a 3.039 pontos, alta de 0,56%, apenas 5 pontos a mais que a máxima anterior, de 26 de julho.
Demais índices da Bolsa de Nova York, Dow Jones e Nasdaq se aproximaram das máximas históricas, com altas de 0,49% e de 1,01%, respectivamente.

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