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Queda

Dólar fecha abaixo de R$3,15 com apostas em Lula fora da eleição

A cena externa favorável ajudou no movimento do mercado, influenciado ainda pela expectativa de entrada de mais recursos após a captação da Petrobras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 20:45

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 20:45

Dólar Crédito: Divulgação
O dólar terminou a sexta-feira (26) em queda e abaixo de 3,15 reais, com os investidores apostando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ficar fora da corrida eleitoral deste ano, após sua condenação por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro ter sido confirmada por unanimidade em segunda instância.
A cena externa favorável também ajudou no movimento do mercado local, influenciado ainda pela expectativa de entrada de mais recursos após a captação da Petrobras. O dólar recuou 0,60 por cento, a 3,1402 reais na venda, mas chegou a cair mais de 1 por cento e bater 3,1201 reais na mínima da sessão.
O dólar futuro era negociado em queda de 0,32 por cento. A moeda terminou sua quinta semana consecutiva em queda, de 1,91 por cento, acumulando em todo esse período -5,83 por cento.
O otimismo com a decisão de quarta-feira derrubou a moeda, mas isso atraiu compradores. Além disso, muitos investidores que apostavam na queda aproveitaram para zerar parcialmente suas posições, comentou um profissional da mesa de câmbio de uma corretora local, ao justificar o fechamento do dólar longe das mínimas.
Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidiu por unanimidade manter a condenação de Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, adicionando obstáculos às pretensões do petista de disputar novamente a Presidência da República em outubro.
Lula é visto pelos mercados financeiros como alguém que teria menor compromisso com a agenda reformista e com os ajustes fiscais. A decisão do TRF-4 já havia feito o dólar à vista despencar quase 2,5 por cento no pregão passado. Na véspera, o ex-presidente aceitou a indicação do PT para ser pré-candidato à Presidência da República pelo partido.
Além da cena política, os mercados também se mostravam mais otimistas com a expectativa de mais ingressos de capital de fora após a estatal Petrobras informar a captação de 2 bilhões de dólares em notas. O Credit Default Swaps do Brasil também recuava nesta sessão e rondava o patamar de 142 pontos básicos, abaixo do nível de 155 pontos de antes do julgamento de Lula em segunda instância.
O dólar também caía ante uma cesta de moedas e divisas de países emergentes, como o peso mexicano e o rand sul-africano. Embora as declarações na quinta-feira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que ele quer um dólar forte contradigam as de seu secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, investidores suspeitavam que uma queda prolongada da moeda norte-americana pode ser provável.

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