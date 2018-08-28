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Em alta

Dólar fecha a R$ 4,14, segundo maior valor desde Plano Real

Moeda teve alta de 1,48% após dois pregões de queda

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 20:44
Cotação do Dólar para venda nesta terça-feira (28) foi de R$ 4,1424 Crédito: Reprodução/Pixabay
Após dois pregões de queda, a cotação da moeda norte-americana aproximou-se nesta terça-feira (28) da barreira dos R$ 4,15, com alta de 1,48%, cotado a R$ 4,1424 para venda. O valor é o segundo maior desde o Plano Real, ficando atrás apenas do registrado em janeiro de 2016, quando bateu o valor de R$ 4,1655.
O principal índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) terminou o pregão de nesta terça-feira (28) em baixa de 0,59%, com 77.473 pontos. Os papéis das empresas de grande porte, chamadas de blue chip, puxaram o índice para baixo, com Petrobras terminando o dia em queda de 1,71%, Bradesco com desvalorização de 0,96%, Itau fechando em baixa de 0,72% e Vale com menos 0,20%.
> Petróleo pode gerar recursos equivalentes ao déficit fiscal do Brasil

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