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Valorização

Dólar encerra o dia em alta de 2,49% cotado a R$ 3,918

A moeda norte-americana fechou o primeiro pregão da semana em alta de 2,49%, cotada a R$ 3,918 para venda

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 22:47
Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
A moeda norte-americana fechou o primeiro pregão da semana em alta de 2,49%, cotada a R$ 3,918 para venda. A valorização de hoje representa a quinta alta seguida do dólar e a maior desde 14 de junho. O Banco Central manteve as ofertas tradicionais de swaps cambiais, sem efetuar leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana.
> Dólar volta a subir e é negociado acima de R$ 3,80
O Ibovespa, índice da B3, encerrou o pregão em queda de 0,79%, com 85.546 pontos. As principais ações também mantiveram a tendência de baixa, com Vale caído 0,87%, Petrobras com menos 0,66%, Itau com desvalorização de 1,65% e Bradesco com perdas de 1,85%.

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