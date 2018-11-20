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Mercado financeiro

Dólar encerra dia em alta, cotado a R$ 3,76

Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambiais, sem efetuar leilões extraordinários da moeda norte-americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 21:51

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 21:51

Dólar é cotado a R$ 3,76 nesta segunda-feira (19) Crédito: Reprodução | Pixabay
O dólar comercial encerrou o primeiro pregão da semana em alta de 0,65%, cotado a R$ 3,7645 para venda. O movimento da moeda norte-americana deverá ser de baixa liquidez na semana, considerando o feriado de amanhã (20) do Dia da Consciência Negra e na quinta-feira (22) no mercado norte-americano com o Dia de Ação de Graças. A valorização do dólar interrompe com a série de queda registrada na última semana, quando encerrou em baixa de 1,28%, cotado a R$ 3,73. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambiais, sem efetuar leilões extraordinários da moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou o pregão desta segunda-feira (19) em queda de 0,69%, com 87.900 pontos. A semana começa com a tendência invertida da última sexta-feira, quando a Bovespa registrou forte alta, subindo 2,96% com 88.515 pontos. Os papéis da Petrobras registraram alta de 0,78%, enquanto Itau teve pequena queda de 0,06% e Bradesco com menos 1,07%.
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