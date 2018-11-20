Dólar encerra dia em alta, cotado a R$ 3,76

O dólar comercial encerrou o primeiro pregão da semana em alta de 0,65%, cotado a R$ 3,7645 para venda. O movimento da moeda norte-americana deverá ser de baixa liquidez na semana, considerando o feriado de amanhã (20) do Dia da Consciência Negra e na quinta-feira (22) no mercado norte-americano com o Dia de Ação de Graças. A valorização do dólar interrompe com a série de queda registrada na última semana, quando encerrou em baixa de 1,28%, cotado a R$ 3,73. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambiais, sem efetuar leilões extraordinários da moeda norte-americana.