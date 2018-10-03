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Desvalorização

Dólar é negociado abaixo de R$ 3,90 nesta quarta-feira

Mercado financeiro continua atento às pesquisas de intenção de voto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 12:18

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 12:18

O dólar comercial opera com desvalorização de 1,75% ante o real Crédito: Macintosh
Após a divulgação de mais uma pesquisa de intenção de voto para presidente, na noite desta terça-feira (2), o dólar comercial opera com desvalorização de 1,75% ante o real, negociado a R$ 3,866.

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