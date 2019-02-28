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Mercado Financeiro

Dólar e Ibovespa fecham em queda

O dólar teve uma baixa de 0,4% sendo comercializado a R$ 3,7295

Publicado em 

27 fev 2019 às 22:13

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 22:13

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O dólar fechou em baixa nesta quarta-feira (27) na B3, antiga BM&F Bovespa. A moeda norte-americana ficou em R$ 3,7295, com variação negativa de 0,4%.
O Ibovespa, indicador de desempenho das ações negociadas na B3, fechou o pregão com queda de 0,3%, totalizando 97.307 pontos.
Os papéis com melhor desempenho no pregão desta quarta-feira foram os da Raia Drogasil (+7,47%), Eletrobras ON (+4,76%) e Eletrobras PNB (+3,64%). 
As ações que mais caíram foram as da Suzano Papelon (-4,33%), Sid Nacional (-3,87%) e Viavarejo (-2,73%).

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