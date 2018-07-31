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Aumento

Dólar começa semana em alta de 0,33%, cotado a R$ 3,73

O dólar fechou o pregão de hoje (30) em alta de 0,33%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 21:38

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:38

Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar fechou o pregão de hoje (30) em alta de 0,33%, cotado a R$ 3,73 para venda depois de inverter uma tendência de queda de 4% nas últimas semanas.
O mercado financeiro aguarda com atenção a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa na terça-feira (31) e termina na quarta-feira (1º), e com expectativa de manutenção da atual taxa de 6,5% da Selic.
O Banco Central segue ofertando swaps tradicionais, sem anunciar nenhum leilão extraordinário no mês de julho.
>Dólar opera em queda e é negociado a R$ 3,70
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) terminou o pregão desta segunda-feira em alta de 0,51%, com 80.275 pontos.

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