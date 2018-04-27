Dólar cai pelo 2º dia e vale R$ 3,46; Bolsa opera em alta

dolar Crédito: Reprodução

Confirmando a trégua da véspera após sequência de cinco altas, o dólar comercial opera em queda pelo segundo dia nesta sexta-feira, recuando 0,43% e valendo R$ 3,463 para a venda. Os juros do título público americano de dez anos  cuja alta acima de 3% vinha motivando a valorização do dólar  caíram mais uma vez hoje, para 2,96%. Globalmente, contra uma cesta de dez divisas, a moeda americana subia no meio da manhã, mas agora opera estável, com o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA nos 1º trimestre vindo acima do esperado pelos economistas, mas desacelerando ante o trimestre anterior e demonstrando avanço mais brando no consumo das famílias. No mercado acionário, o índice de referência Ibovespa sobe 0,83%, aos 87.108 pontos.

A queda do dólar se dá apesar dos números do desemprego no Brasil, que ficou em 13,1% no primeiro trimestre, acima dos 12,9% esperados pelos analistas de mercado. Desemprego maior indica atividade econômica mais lenta do que se imagina, abrindo maior espaço para o Banco Central (BC) cortar os juros  o que tenderia a valorizar o real.

A economia dos EUA desacelerou no primeiro trimestre, com os consumidores gastando menos após um trimestre de consumo acima da média. Os gastos menores das famílias, porém, foram compensados por sólido investimento corporativo e avanço dos custos trabalhistas diante de uma situação de pleno emprego.