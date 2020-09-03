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Mercado Financeiro

Dólar cai para R$ 5,29; Bolsas americanas derretem

Investidores repercutem a proposta de reforma administrativa do governo de Jair Bolsonaro, apresentada nesta quinta (3)

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 19:08
Dólar sobe para R$ 4,14 e fecha no maior valor em um mês
Dólar teve queda nesta quinta (3) Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Nesta quinta-feira (3), o dólar fechou em queda de 1,25%,a R$ 5,2910, menor valor desde 4 de agosto. Investidores repercutem a proposta de reforma administrativa do governo de Jair Bolsonaro, apresentada nesta quinta. Ela pretende racionalizar o serviço público e reduzir gastos com pessoal, alívios no déficit fiscal.
O Ibovespa recuou 1,17%, a 100.721 pontos, puxado por queda de 3,2% da Vale, a R$ 59,32. O Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública pedindo intervenção judicial na mineradora, com o afastamento dos executivos responsáveis pela política de segurança da companhia e a suspensão de pagamento de dividendos a acionistas.
No exterior, o viés foi negativo. Após recordes na quarta, Nasdaq e S&P 500 caíram 5% e 3,5%, respectivamente. Dow Jones teve queda de 2,8%. A desvalorização foi impulsionada por uma forte venda de ações de tecnologia, que haviam liderado os ganhos no mercado nos últimos meses. As ações da Apple tiveram uma das quedas mais expressivas: 8%.
Investidores também se antecipam quanto à divulgação, na sexta (4), da taxa de desemprego dos EUA.
Embora os pedidos de seguro-desemprego semanais tenham caído mais do que o previsto, eles permaneceram em um patamar historicamente alto nesta semana. Além disso, a metodologia usada no relatório semanal para lidar com as flutuações sazonais mudou, o que, segundo analistas, levou a menos reclamações do que nos últimos dois meses.

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