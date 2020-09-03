Dólar cai para R$ 5,29; Bolsas americanas derretem

Dólar teve queda nesta quinta (3) Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nesta quinta-feira (3), o dólar fechou em queda de 1,25%,a R$ 5,2910, menor valor desde 4 de agosto. Investidores repercutem a proposta de reforma administrativa do governo de Jair Bolsonaro, apresentada nesta quinta. Ela pretende racionalizar o serviço público e reduzir gastos com pessoal, alívios no déficit fiscal.

O Ibovespa recuou 1,17%, a 100.721 pontos, puxado por queda de 3,2% da Vale, a R$ 59,32. O Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública pedindo intervenção judicial na mineradora, com o afastamento dos executivos responsáveis pela política de segurança da companhia e a suspensão de pagamento de dividendos a acionistas.

No exterior, o viés foi negativo. Após recordes na quarta, Nasdaq e S&P 500 caíram 5% e 3,5%, respectivamente. Dow Jones teve queda de 2,8%. A desvalorização foi impulsionada por uma forte venda de ações de tecnologia, que haviam liderado os ganhos no mercado nos últimos meses. As ações da Apple tiveram uma das quedas mais expressivas: 8%.

Investidores também se antecipam quanto à divulgação, na sexta (4), da taxa de desemprego dos EUA.