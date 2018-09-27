Dólar cai para R$ 4,02, menor valor desde agosto

Dólar é cotado a R$ 4,02 nesta quarta-feira (26) Crédito: Arquivo | Agência Brasil

A cotação do dólar caiu 1,39% nesta quarta-feira (26), fechando o dia a R$ 4,0262 para venda, o menor nível após mais de um mês  a moeda valia R$ 3,95 em 20 de agosto passado.

O Banco Central manteve a política cambial tradicional de swap cambial, sem efetuar ofertas extraordinárias de venda futura de dólar.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em pequena alta de 0,03 %, com 78.656 pontos.