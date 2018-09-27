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Mercado financeiro

Dólar cai para R$ 4,02, menor valor desde agosto

Banco Central manteve a política cambial tradicional de swap cambial, sem efetuar ofertas extraordinárias de venda futura de dólar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 21:17

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 21:17

Dólar é cotado a R$ 4,02 nesta quarta-feira (26) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
A cotação do dólar caiu 1,39% nesta quarta-feira (26), fechando o dia a R$ 4,0262 para venda, o menor nível após mais de um mês  a moeda valia R$ 3,95 em 20 de agosto passado.
O Banco Central manteve a política cambial tradicional de swap cambial, sem efetuar ofertas extraordinárias de venda futura de dólar.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em pequena alta de 0,03 %, com 78.656 pontos.
Os papéis da Petrobras subiram 0,55%; os do Bradesco, 0,25%; e os do Itaú, 1,10%. As ações da Vale fecharam com queda de 3,52%.
> Juros do rotativo do cartão de crédito sobem para 274% ao ano

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