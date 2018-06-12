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Queda

Dólar cai 0,52% após nova atuação do Banco Central

Moeda é cotada a R$ 3,7075 nesta terça-feira (12)

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 20:56
Dólar é cotado a R$ 3,7075 nesta terça-feira (12) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O dólar fechou em queda nesta terça-feira (12), cotado a R$ 3,7075 na venda, com um recuo de 0,52%, graças a duas ações de swaps cambias (venda futura) da moeda norte-americana realizadas ao longo do dia pelo Banco Central (BC).
O Banco Central ofertou o total de US$ 16,11 bilhões em swaps, conseguindo segurar a alta do dólar mesmo com a expectativa da alta de juros a ser anunciada nesta quarta-feira (13) na reunião do Federal Reserve, o banco central norte-americana. Na segunda (11), o dólar chegou a subir 0,54%, mesmo com intervenção do Banco Central. A estratégia anunciada pelo BC foi de injetar US$ 20 bilhões em novos swaps cambiais até a próxima sexta-feira para dar liquidez ao mercado.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) conseguiu fechar em alta de 0,62%, com 72.754 pontos, alternando cinco dias seguidos em baixa. As ações preferencias da Petrobras acompanharam a tendência de alta, subindo 0,32%, com os papéis da Vale alcançando valorização de 1,67%.
> "Não temos para onde vender, temos sofrido ataques", diz vice da BRF

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