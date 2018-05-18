Dólar avança e se mantém acima dos R$ 3,70

Depois de fechar acima dos R$ 3,70 nesta quinta-feira, o dólar manteve a trajetória de valorização nesta sexta-feira e avança 0,51%, aos R$ 3,719.
Mais uma vez, a tendência de valorização da moeda americana é capitaneada por influência do mercado externo, conforme indica Cleber Alessie, operador de câmbio da corretora H. Commcor.
Essa tendência de valorização é influenciada pelo cenário externo. A leitura de que o FED (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA) vai promover mais três altas de juros até o fim do ano e os bons resultados internos americanos, como da produção industrial, fazem com que o dólar continue com a alta observada durante toda a semana analisou Alessie.
Além disso, outro fato que contribui para a alta do dólar é a tendência de valorização dos títulos de dez anos do Tesouro americano (treasuries). O rendimento desses papéis chegou a 3,11%, movimento que acompanha os dados positivos da economia dos EUA.
Em relação à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que manteve a taxa básica de juros em 6,5% ao ano, o operador de câmbio da H. Commcor avalia que o fato deveria contribuir para uma tendência de baixa da divisa americana:
Avaliando o resultado do Copom isoladamente, ele deveria resultar em uma tendência de baixa na moeda americana frente ao real. Entretanto, esse cenário foi muito passageiro. Na última quinta, o dólar abriu em queda, mas logo em seguida reassumiu a tendência de alta e passou dos R$ 3,70. O Copom foi uma força de baixa que durou pouco.