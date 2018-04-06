Dólar avança a R$ 3,36 com novo capítulo da guerra comercial

Dólar Crédito: Pixabay

Mesmo após o juiz Sergio Moro expedir na noite de quinta-feira uma ordem de prisão contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar continua a avançar no Brasil, em meio ao cenário de incerteza política na conjuntura doméstica e à crescente ameaça de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Agora, a moeda avança 0,56% e é cotada a R$ 3,361.

No Brasil, o mandado contra Lula foi anunciado após o fechamento do pregão na noite de ontem  o que animou os mercados futuros. Depois disso, porém, o presidente americano Donald Trump ordenou a imposição de mais US$ 100 bilhões em tarifas de produtos chineses e fez os índices internacionais despencarem.

Outra notícia que ajuda a piorar os índices futuros nesta sexta-feira é o anúncio do payroll, que reúne dados do mercado de trabalho dos setores público e privado dos EUA, e que gera ainda mais receios aos investidores. Isso porque dados mais fortes podem indicar um novo possível aumento de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).