Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar avança a R$ 3,36 com novo capítulo da guerra comercial
Avanço

Dólar avança a R$ 3,36 com novo capítulo da guerra comercial

Trump considera mais de US$ 100 bi de tarifas à China. No Brasil, ordem de prisão de Lula gera incerteza política

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 12:49
Dólar Crédito: Pixabay
Mesmo após o juiz Sergio Moro expedir na noite de quinta-feira uma ordem de prisão contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar continua a avançar no Brasil, em meio ao cenário de incerteza política na conjuntura doméstica e à crescente ameaça de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Agora, a moeda avança 0,56% e é cotada a R$ 3,361.
No Brasil, o mandado contra Lula foi anunciado após o fechamento do pregão na noite de ontem  o que animou os mercados futuros. Depois disso, porém, o presidente americano Donald Trump ordenou a imposição de mais US$ 100 bilhões em tarifas de produtos chineses e fez os índices internacionais despencarem.
Outra notícia que ajuda a piorar os índices futuros nesta sexta-feira é o anúncio do payroll, que reúne dados do mercado de trabalho dos setores público e privado dos EUA, e que gera ainda mais receios aos investidores. Isso porque dados mais fortes podem indicar um novo possível aumento de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados