Dólar acumula desvalorização de 4,51% na semana, cotado a R$ 3,85

A cotação da moeda norte-americana encerrou a semana acumulando baixa de 4,51%, a maior queda desde 11 de março de 2016. O dólar fechou nesta sexta-feira (05) recuando 1%, cotado a R$ 3,8570 para venda. O Banco Central encerrou a semana somente ofertando os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem nenhuma oferta de venda futura da moeda norte-americana.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o último pregão da semana em queda de 0,76%, com 82.321 pontos. Os papéis das principais empresas, chamadas de blue chip, também acompanharam a queda, com Petrobras encerrando em baixa de 0,25%, Vale em  2,23%, Itau em desvalorização de 0,34% e Bradesco em queda de 1,49%.