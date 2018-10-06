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Mercado financeiro

Dólar acumula desvalorização de 4,51% na semana, cotado a R$ 3,85

Banco Central encerrou a semana somente ofertando os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem nenhuma oferta de venda futura da moeda norte-americana.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 21:06

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 21:06

Dólar é cotado a R$ 3,85 nesta sexta-feira (05) Crédito: Reprodução/Pixabay
A cotação da moeda norte-americana encerrou a semana acumulando baixa de 4,51%, a maior queda desde 11 de março de 2016. O dólar fechou nesta sexta-feira (05) recuando 1%, cotado a R$ 3,8570 para venda. O Banco Central encerrou a semana somente ofertando os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem nenhuma oferta de venda futura da moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o último pregão da semana em queda de 0,76%, com 82.321 pontos. Os papéis das principais empresas, chamadas de blue chip, também acompanharam a queda, com Petrobras encerrando em baixa de 0,25%, Vale em  2,23%, Itau em desvalorização de 0,34% e Bradesco em queda de 1,49%.
> Banco Mundial reduz para 1,2% previsão de expansão do PIB do Brasil

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