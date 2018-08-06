Dólar abre semana em alta de 0,64%, cotado a R$ 3,73

A moeda norte-americana abriu a semana em alta de 0,64%, cotada nesta segunda-feira (6) a R$ 3,7307 para venda. O pregão da última sexta-feira (3) registrou queda do dólar de 1,32%. O Banco Central manteve a política de swaps cambiais tradicionais, sem efetuar nenhum leilão extraordinário de venda futura da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o dia com queda de 0,47%, aos 81.050 pontos. Os papéis das empresas consideradas de grande porte, chamadas de blue chip, iniciaram a semana em baixa. A Petrobras registrou queda de 0,33%; a Vale, de 0,29%; o Itaú, de 0,77%; e o Bradesco, de 0,62%.