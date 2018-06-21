Dólar abre próximo dos R$ 3,80

O dólar comercial abriu os negócios desta quinta-feira com alta de 0,37% ante o real, cotado a R$ 3,793. Para analistas, o que continua pesando para a valorização da divisa americana é a instabilidade do cenário externo.
Categoria de Veículo
Tipo de Veículo
Número de Eixos
Multiplicador da Tarifa
Valores a serem Praticados
1
Automóvel, caminhonete e furgão
2
1.00
3.80
2
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão
2
2.00
7.60
3
Automóvel e caminhonete com semi-reboque
3
1.50
5.70
4
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus
3
3.00
11.40
5
Automóvel e caminhonete com reboque
4
2.00
7.60
6
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque
4
4.00
15.20
7
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque
5
5.00
19.00
8
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque
6
6.00
22.80
9
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto
2
0.50
1.90
Nesta quarta, o presidente americano Donald Trump voltou a atacar a China e disse que o comércio do país asiático ameaça os EUA. Por meio de relatório, Washington culpa Pequim pelo roubo de propriedade intelectual e por adotar políticas industriais destrutivas, sustentando que o crescimento econômico espetacular chinês foi alcançado em parte significativa por meio de atos, políticas e práticas agressivos que ficam fora das normas e regras globais.
O atrito entre as duas maiores economias do mundo faz com que os investidores fiquem receosos quanto ao futuro da economia como um todo.