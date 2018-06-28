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Queda ante o real

Dólar abre na faixa dos R$ 3,85

Moeda americana, entretanto, tem leve queda de 0,25%

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 12:50
Moeda americana, entretanto, tem leve queda de 0,25% Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios desta quinta-feira com sutil queda de 0,25% ante o real. Pouco tempo após a abertura, a desvalorização chegou a 0,64%, fazendo com que a moeda americana fosse cotada a R$ 3,851.
 
Na véspera, o dólar fechou com valorização de 2,05% ante o real, aos R$ 3,846. Este movimento de alta, de acordo com analistas, foi influenciado pelo cenário externo, embora o Banco Central (BC) tenha atuado no câmbio por meio de leilões de linha, aqueles em que há o compromisso de recompra no vencimento da operação.

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