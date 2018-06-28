Dólar abre na faixa dos R$ 3,85

O dólar comercial iniciou os negócios desta quinta-feira com sutil queda de 0,25% ante o real. Pouco tempo após a abertura, a desvalorização chegou a 0,64%, fazendo com que a moeda americana fosse cotada a R$ 3,851.

Na véspera, o dólar fechou com valorização de 2,05% ante o real, aos R$ 3,846. Este movimento de alta, de acordo com analistas, foi influenciado pelo cenário externo, embora o Banco Central (BC) tenha atuado no câmbio por meio de leilões de linha, aqueles em que há o compromisso de recompra no vencimento da operação.