Dólar abre na faixa dos R$ 3,80

A moeda americana iniciou os negócios desta terça cotada na faixa dos R$ 3,80 Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar comercial iniciou os negócios desta terça-feira em alta ante o real, cotado a R$ 3,785. Entretanto, pouco tempo depois, a tendência foi invertida e a divisa americana passou a operar com variação negativa de 0,05%, aos R$ 3,779. Na avaliação de analistas do mercado, o que pode segurar o avanço do dólar frente ao real continua sendo a atuação do Banco Central (BC) no câmbio.

"É previsível a manutenção do viés de valorização do dólar ante o real ao longo da sessão de hoje, podendo inverter tendência caso o BC anuncie leilões de swaps ou até mesmo leilão de linha", indica Ricardo Gomes da Silva, superintendente da Correparti Corretora.