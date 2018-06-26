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Pequenas oscilações

Dólar abre na faixa dos R$ 3,80

Moeda americana opera com pequenas oscilações

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 12:28
A moeda americana iniciou os negócios desta terça cotada na faixa dos R$ 3,80 Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios desta terça-feira em alta ante o real, cotado a R$ 3,785. Entretanto, pouco tempo depois, a tendência foi invertida e a divisa americana passou a operar com variação negativa de 0,05%, aos R$ 3,779. Na avaliação de analistas do mercado, o que pode segurar o avanço do dólar frente ao real continua sendo a atuação do Banco Central (BC) no câmbio.
"É previsível a manutenção do viés de valorização do dólar ante o real ao longo da sessão de hoje, podendo inverter tendência caso o BC anuncie leilões de swaps ou até mesmo leilão de linha", indica Ricardo Gomes da Silva, superintendente da Correparti Corretora.
Na véspera, o dólar comercial fechou fechou a R$ 3,781, com uma pequena queda de 0,07%. O principal motivo para a queda de desta segunda foi um leilão de linha, feito pelo BC, o qual emprestou US$ 500 milhões dos 3 bilhões ofertados. Os recursos saem das reservas internacionais. Trata-se de uma venda em que o BC se compromete a comprar de volta o montante ofertado, que é devolvido às reservas internacionais.

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