Dólar abre em queda nesta terça-feira

O dólar comercial iniciou os negócios desta terça-feira com desvalorização de 0,53% ante o real, negociado a R$ 3,712. Este comportamento da moeda americana ocorre tanto por influência do cenário externo quanto interno. As tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que na véspera deram o tom para a valorização do dólar, no início deste pregão não influenciam muito o comportamento do mercado, indicam analistas do mercado.