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Desvalorização

Dólar abre em queda nesta terça-feira

Moeda americana é cotada na faixa dos R$ 3,70

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 12:21
Moeda americana é cotada na faixa dos R$ 3,70 Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios desta terça-feira com desvalorização de 0,53% ante o real, negociado a R$ 3,712. Este comportamento da moeda americana ocorre tanto por influência do cenário externo quanto interno. As tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que na véspera deram o tom para a valorização do dólar, no início deste pregão não influenciam muito o comportamento do mercado, indicam analistas do mercado.
O que também contribui para que o dólar fique na faixa dos R$ 3,70 é o cenário eleitoral. O mercado vê com boas expectativas as alianças e a possível melhora na performance do tucano Geraldo Alckmin, candidato considerado reformista.
 

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