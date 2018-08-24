Dólar abre em queda, negociado abaixo de R$ 4,10

Incerteza pré-eleitoral mantém a moeda americana em patamar elevado Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar comercial abriu em queda nesta sexta-feira (24), negociado a R$ 4,09, depois de fechar a quinta-feira (23) em R$ 4,12. A moeda americana mantém-se em patamar elevado, em uma escalada que já afeta diretamente a vida do consumidor. A alta já se reflete no preço dos alimentos, e deverá impactar principalmente os derivados de soja e de trigo e carnes. O preço dos combustíveis também deve sofrer alta.

Além da incerteza no cenário eleitoral brasileiro, o início da aplicação de 25% pelos Estados Unidos sobre os produtos importados da China tem contribuído para a valorização da moeda americana frente ao real. Especialistas consideram previsível a volatilidade do dólar em período pré-eleitoral, e acreditam que a baixa atividade econômica pode amortecer os aumentos de preço. Mesmo assim, as projeções de inflação começam a ser revistas.

No mercado internacional, o dólar abriu em queda, na expectativa do discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o banco central americano, em encontro de autoridades monetárias em Jackson Hole, Wyoming. A política monetária restritiva do FED foi criticada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas o mercado considera provável uma nova alta dos juros americanos em setembro.

PETRÓLEO

Os contratos futuros do petróleo abriram em alta de mais de 1%, devido a sinais de que a oferta global do produto já está se reduzindo devido às sanções dos Estados Unidos ao Irã. O petróleo Brent subia 1,12%, cotado a US$ 75,57 dólares por barril. O Brent caminha para fechar a semana com alta acumulada de 5%. O Irã é o terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fornecendo cerca de 2,5 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo e condensado para os mercados neste ano, o equivalente a cerca de 2,5% do consumo global.