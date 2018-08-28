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Desvalorização

Dólar abre em queda, mas ainda acima dos R$ 4,05

Mercado continua repercutindo acordo de livre comércio entre EUA e México
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 12:31

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 12:31

Mercado continua repercutindo acordo de livre comércio entre EUA e México Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar comercial iniciou os negócios desta terça-feira (28) com desvalorização de 0,17% ante o real, negociado a 4,075. Pelo segundo dia, o cenário internacional continua influenciado mais no comportamento da divisa americana no Brasil do que fatores internos. Os investidores reagiram positivamente ao acordo de livre comércio assinado entre Estados Unidos e México. Com isso, o dólar opera em queda contra as principais divisas.
> Acordo entre EUA e México pode afetar o Brasil
O "Dollar Index", índice da Bloomberg que acompanha o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, tem queda de 0,57% nesta manhã. Entretanto, mesmo com o alívio proporcionado pela política internacional, o mercado permanece bastante atento às movimentações da corrida eleitoral brasileira. E, de acordo com analistas, conforme notícias e pesquisas de intenção de voto sobre a política nacional forem divulgadas, as quedas do dólar podem ser revertidas.
 

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