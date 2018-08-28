Dólar abre em queda, mas ainda acima dos R$ 4,05

O dólar comercial iniciou os negócios desta terça-feira (28) com desvalorização de 0,17% ante o real, negociado a 4,075. Pelo segundo dia, o cenário internacional continua influenciado mais no comportamento da divisa americana no Brasil do que fatores internos. Os investidores reagiram positivamente ao acordo de livre comércio assinado entre Estados Unidos e México. Com isso, o dólar opera em queda contra as principais divisas.

O "Dollar Index", índice da Bloomberg que acompanha o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, tem queda de 0,57% nesta manhã. Entretanto, mesmo com o alívio proporcionado pela política internacional, o mercado permanece bastante atento às movimentações da corrida eleitoral brasileira. E, de acordo com analistas, conforme notícias e pesquisas de intenção de voto sobre a política nacional forem divulgadas, as quedas do dólar podem ser revertidas.