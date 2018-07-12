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Desvalorização

Dólar abre em queda e é negociado na faixa dos R$ 3,85

Moeda americana tem leve desvalorização de 0,64%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 12:24

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 12:24

Moeda americana tem leve desvalorização de 0,64% Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios com leve queda de 0,64% ante o real nesta quinta-feira, cotado a R$ 3,857. Embora a divisa americana tenha iniciado a manhã com variação negativa, o cenário externo pode fazer com que a tendência se inverta. Os investidores continuam atentos às movimentações da China e dos Estados Unidos no que diz respeito às tensões comerciais entre as duas maiores potências econômicas do mundo.
Nesta quinta, Pequim afirmou que as empresas que operam no país vão sofrer em uma guerra comercial, pedindo às companhias americanas que pressionem seu governo para proteger seus interesses, afirmando que não há negociações em andamento para encerrar o impasse.
 Esperamos que as empresas dos EUA possam fazer mais para pressionar o governo dos EUA, e trabalhem duro para defender seus próprios interesses  disse o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, Gao Feng.

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