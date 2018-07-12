Dólar abre em queda e é negociado na faixa dos R$ 3,85

Moeda americana tem leve desvalorização de 0,64% Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar comercial iniciou os negócios com leve queda de 0,64% ante o real nesta quinta-feira, cotado a R$ 3,857. Embora a divisa americana tenha iniciado a manhã com variação negativa, o cenário externo pode fazer com que a tendência se inverta. Os investidores continuam atentos às movimentações da China e dos Estados Unidos no que diz respeito às tensões comerciais entre as duas maiores potências econômicas do mundo.

Nesta quinta, Pequim afirmou que as empresas que operam no país vão sofrer em uma guerra comercial, pedindo às companhias americanas que pressionem seu governo para proteger seus interesses, afirmando que não há negociações em andamento para encerrar o impasse.