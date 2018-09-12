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Desvalorização

Dólar abre em queda e é negociado a R$ 4,13

Resultados de pesquisas eleitorais influenciam no pregão desta quarta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 12:47

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 12:47

Resultados de pesquisas eleitorais influenciam no pregão desta quarta-feira (12) Crédito: Reprodução/ Pixabay
Após uma véspera de ganhos, o dólar comercial opera com queda de 0,52% ante o real, negociado a R$ 4,133. A oscilação da moeda americana continua sendo influenciada, principalmente, pelo cenário eleitoral brasileiro. Na véspera, outra pesquisa de intenção de voto foi divulgada, o que deixa os investidores em estado de atenção. Neste pregão, indicam os analistas, o dólar deve operar instável, mas com viés de desvalorização.
No exterior, o dólar também tem desvalorização. O "Dollar Index", índice da Bloomberg que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, tem leve queda de 0,04% nesta manhã.
Nesta terça, a moeda americana encerrou os negócios com valorização de 1,48%, aos R$ 4,155.
 

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