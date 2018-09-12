Dólar abre em queda e é negociado a R$ 4,13

Após uma véspera de ganhos, o dólar comercial opera com queda de 0,52% ante o real, negociado a R$ 4,133. A oscilação da moeda americana continua sendo influenciada, principalmente, pelo cenário eleitoral brasileiro. Na véspera, outra pesquisa de intenção de voto foi divulgada, o que deixa os investidores em estado de atenção. Neste pregão, indicam os analistas, o dólar deve operar instável, mas com viés de desvalorização.