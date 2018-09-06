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Desvalorização

Dólar abre em queda e é negociado a R$ 4,12

No exterior, moeda americana também está em desvalorização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 13:54

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 13:54

No exterior, moeda americana também está em desvalorização Crédito: Reprodução/ Pixabay
Na véspera do feriado da Independência, o dólar comercial mantém a trajetória de queda verificada ontem e é negociado a R$ 4,13, baixa de 0,12%. No exterior, o dollar index, índice que acompanha a cotação da divisa frente a uma cesta de moedas, recua 0,11%. Ontem, o dólar comercial se desvalorizou 0,26% frente ao real e encerrou a sessão negociado a R$ 4,14, também seguindo movimento de queda no exterior.
"O teto psicológico de R$ 4,18 foi testado várias vezes, e confirmou ser um nível de resistência para a moeda", escreveu Guilherme França, da corretora de câmbio Correparti, em relatório a clientes nesta quinta-feira.
No front doméstico, a inflação de agosto, medida pelo IPCA, surpreendeu para baixo e registrou deflação de 0,09%. O resultado ajuda a acomodar a subida mais forte da inflação que deve acontecer em setembro, com o aumento de combustíveis, dizem os economistas da Guide Investimentos.
 
Na Bolsa de Valores, a atenção estará voltada para as ações da Petrobras. A estatal anunciou uma nova política de preços, que adota o mecanismo de hedge, proteção para oscilações bruscas do dólar. Com isso, a petrolífera terá a opção de ampliar a periodicidade dos reajustes diários em momentos de volatilidade, sem incorrer em perdas financeiras. As ações ordinárias da Petrobras (com direito a voto) abriram em alta e sobem 1,70% a R$ 22,10. Já os papéis preferenciais (sem direito a voto) operam com leve queda de 0,10%, cotados a R$ 18,63.
O Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, abriu em alta e sobe 0,66% aos 75.591 pontos. Ontem, o índice fechou em alta de 0,51% aos aos 75.092 pontos. Os investidores digerem nova pesquisa eleitoral, divulgada ontem, em que candidatos com perfil anti-reformista tiveram crescimento, enquanto nomes mais favoráveis a reformas avançaram pouco.
Os economistas da Guide Investimentos observam que, no exterior, existe a expectativa de que o presidente americano Donald Trump anuncie mais tarifas contra importações chinesas, podendo chegar a US$ 200 bilhões. O movimento, diz a Guide em relatório a clientes, será retaliado pelos chineses, intensificando a guerra comercial e trazendo mais ruído para a economia global.

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