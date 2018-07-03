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Desvalorização

Dólar abre em queda, abaixo dos R$ 3,90

Moeda americana perdeu força após valorização da véspera

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 12:19
Moeda americana perdeu força após valorização da véspera Crédito: Reprodução/ Pixabay
Após uma véspera de alta, o dólar comercial iniciou os negócios desta terça-feira com desvalorização de 0,66% ante o real, negociado a R$ 3,886. O alívio no câmbio vem do mercado externo. Yi Gang, o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, o Banco Central chinês), disse que está observando de perto as flutuações no mercado de câmbio e que buscará manter o iuan estável e a um nível razoável.
Na véspera, a moeda americana fechou com alta de 0,59% ante a moeda brasileira, cotada a R$ 3,912. A valorização foi influenciada, principalmente, pelos temores de um acirramento nas disputas comerciais entre as grandes potências mundiais.
 

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