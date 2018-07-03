Dólar abre em queda, abaixo dos R$ 3,90

Após uma véspera de alta, o dólar comercial iniciou os negócios desta terça-feira com desvalorização de 0,66% ante o real, negociado a R$ 3,886. O alívio no câmbio vem do mercado externo. Yi Gang, o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, o Banco Central chinês), disse que está observando de perto as flutuações no mercado de câmbio e que buscará manter o iuan estável e a um nível razoável.