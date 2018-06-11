Dólar abre em alta nesta segunda

Após uma semana tumultuada e uma sexta-feira em que caiu 5,5%  o maior recuo da divisa em quase dez anos , o dólar abriu nesta segunda-feira em alta. Logo na abertura, a divisa americana tinha valorização de 0,24%, cotada a R$ 3,718 ante o real.

A queda de sexta-feira, a maior desde o dia 13 de outubro de 2008, ocorreu após o dólar ter atingido a maior cotação em mais de dois anos. Na quinta-feira, a divisa americana encostou em R$ 4 e fechou a R$ 3,925. Para conter essa valorização exagerada, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, veio a público e deixou clara a disposição de conter a alta da moeda. Ele se mostrou disposto inclusive a, se necessário, usar reservas internacionais do país, que somam US$ 382 bilhões.