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R$ 3,718

Dólar abre em alta nesta segunda

Após queda de 5,5% na sexta-feira, moeda americana opera com valorização de 0,24%

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 12:20
Após queda de 5,5% na sexta-feira, moeda americana opera com valorização de 0,24% Crédito: Bearfotos/Freepik
Após uma semana tumultuada e uma sexta-feira em que caiu 5,5%  o maior recuo da divisa em quase dez anos , o dólar abriu nesta segunda-feira em alta. Logo na abertura, a divisa americana tinha valorização de 0,24%, cotada a R$ 3,718 ante o real.
A queda de sexta-feira, a maior desde o dia 13 de outubro de 2008, ocorreu após o dólar ter atingido a maior cotação em mais de dois anos. Na quinta-feira, a divisa americana encostou em R$ 4 e fechou a R$ 3,925. Para conter essa valorização exagerada, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, veio a público e deixou clara a disposição de conter a alta da moeda. Ele se mostrou disposto inclusive a, se necessário, usar reservas internacionais do país, que somam US$ 382 bilhões.

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