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Valorização

Dólar abre em alta nesta segunda

Moeda americana tem valorização de 0,8%

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 12:31
Dólar, a moeda oficial dos EUA Crédito: Reprodução/ Pixabay
Nesta segunda-feira, o dólar abriu em alta de 0,8%, cotado a R$ 3,672 ante o real. Esta tendência de alta da moeda americana ocorre em meio ao cenário de instabilidade no Brasil, como o oitavo dia de paralisação dos caminhoneiros e medidas do governo federal sobre reduções de alguns impostos sobre combustíveis.
Operadores do mercado tentam encontrar um equilíbrio entre o impacto positivo de um possível fim da greve dos caminhoneiros e a aparente fragilidade do governo, o que pode abrir caminho para mais protestos de outras categorias.
Na última sexta, o dólar comercial fechou em alta de 0,54% ante o real, cotado a R$ 3,669 - na semana que passou, a moeda acumulou recuo de 1,9%.

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