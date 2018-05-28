Dólar abre em alta nesta segunda

Dólar, a moeda oficial dos EUA Crédito: Reprodução/ Pixabay

Nesta segunda-feira, o dólar abriu em alta de 0,8%, cotado a R$ 3,672 ante o real. Esta tendência de alta da moeda americana ocorre em meio ao cenário de instabilidade no Brasil, como o oitavo dia de paralisação dos caminhoneiros e medidas do governo federal sobre reduções de alguns impostos sobre combustíveis.

Operadores do mercado tentam encontrar um equilíbrio entre o impacto positivo de um possível fim da greve dos caminhoneiros e a aparente fragilidade do governo, o que pode abrir caminho para mais protestos de outras categorias.