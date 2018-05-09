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R$ 3,58

Dólar abre em alta nesta quarta-feira

Divisa abriu o dia em R$ 3,58

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 13:43
O dólar abriu em alta nesta quarta-feira, acima de R$ 3,58 Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar abriu em alta nesta quarta-feira, acima de R$ 3,58. A divisa iniciou o dia com avanço de 0,32%, a R$ 3,5821. Ontem, a moeda fechou cotada a R$ 3,56. O comportamento do mercado brasileiro é bem semelhante a de outros emergentes, que têm variações mais contidas, embora continuem pressionados pelas incertezas no exterior. O real tem o quarto pior desempenho do dia, numa lista das principais divisas globais.
No exterior, o dólar trabalha no patamar mais alto desde agosto de 2017 contra moedas fortes e os preços do petróleo sobem para as máximas desde novembro de 2014 diante de crescentes tensões diplomáticas com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear do Irã.
Além disso, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano voltaram a romper o teto psicológico de 3% e operavam a 3,014% - nível mais alto em duas semanas. Este mix decorre do aumento das expectativas de inflação nos EUA, especialmente agora, com perspectiva de rali nos preços do petróleo e de uma posição mais inclinada ao aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

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