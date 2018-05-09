Dólar abre em alta nesta quarta-feira

O dólar abriu em alta nesta quarta-feira, acima de R$ 3,58 Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar abriu em alta nesta quarta-feira, acima de R$ 3,58. A divisa iniciou o dia com avanço de 0,32%, a R$ 3,5821. Ontem, a moeda fechou cotada a R$ 3,56. O comportamento do mercado brasileiro é bem semelhante a de outros emergentes, que têm variações mais contidas, embora continuem pressionados pelas incertezas no exterior. O real tem o quarto pior desempenho do dia, numa lista das principais divisas globais.

No exterior, o dólar trabalha no patamar mais alto desde agosto de 2017 contra moedas fortes e os preços do petróleo sobem para as máximas desde novembro de 2014 diante de crescentes tensões diplomáticas com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear do Irã.