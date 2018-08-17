Dólar abre em alta, negociado a R$ 3,93

Tensão entre EUA e Turquia é principal motivo para valorização da moeda americana Crédito: Reprodução/Pixabay

O dólar comercial iniciou os negócios desta com valorização de 0,76% ante o real, negociado a R$ 3,936. O principal motivo para a alta da moeda americana frente a divisa dos emergentes continua sendo a tensão entre Estados Unidos e Turquia, apontam os analistas do emrcado financeiro.

Nesta sexta, o ministro turco do Comércio informou que o pais responderá caso o governo de Donald Trump adote novas sanções, depois que Washington ameaçou Ancara com novas medidas se um pastor americano não for colocado em liberdade.