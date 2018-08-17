Dólar abre em alta, negociado a R$ 3,93

O dólar comercial iniciou os negócios desta com valorização de 0,76% ante o real, negociado a R$ 3,936. O principal motivo para a alta da moeda americana frente a divisa dos emergentes continua sendo a tensão entre Estados Unidos e Turquia, apontam os analistas do emrcado financeiro.
Nesta sexta, o ministro turco do Comércio informou que o pais responderá caso o governo de Donald Trump adote novas sanções, depois que Washington ameaçou Ancara com novas medidas se um pastor americano não for colocado em liberdade.
"Nós vamos responder (as sanções americanas) de acordo com a as regras da OMC, e vamos continuar fazendo isto", afirmou Ruhsar Pekcan, citado pela agência estatal Anadolu.