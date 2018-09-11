Dólar abre em alta e é negociado na faixa dos R$ 4,15

Após a divulgação de pesquisas de intenção de voto, o dólar comercial iniciou os negócios desta terça-feira com valorização de 1,27% ante o real, negociado a R$ 4,146. O mercado financeiro avalia os resultados apresentados pelo Datafolha na véspera, e aguarda as próximas pesquisas para ter uma leitura mais clara do cenário político. Ou seja, se o candidato com chances de vitória é ou não alinhado com as reformas.
No exterior, o Dollar Index, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, registra queda de 0,02% nesta manhã.
Na véspera, a moeda americana encerrou o pregão com queda de 0,26%, aos R$ 4,093, o terceiro fechamento consecutivo em queda.