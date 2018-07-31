Dólar abre em alta, beirando os R$ 3,75

O dólar comercial opera com alta de 0,31% ante o real na manhã desta terça-feira, negociado a R$ 3,74. Na avaliação de analistas do mercado, os investidores tendem a se manter mais cautelosos e evitar assumir posições mais agressivas antes dos resultados econômicos importantes desta semana, como a reunião do Comitê de Política Monerária (Copom), que decidirá o comoprtamento da taxa básica de juros (Selic) da economia brasileira e a decisão de política monetária do Fed (o BC dos Estados Unidos).