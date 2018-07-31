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Alta de 0,31%

Dólar abre em alta, beirando os R$ 3,75

Expectativas sobre dados econômicos brasileiros e internacionais interferem no comportamento da moeda

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 13:18
Expectativas sobre dados econômicos brasileiros e internacionais interferem no comportamento da moeda Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar comercial opera com alta de 0,31% ante o real na manhã desta terça-feira, negociado a R$ 3,74. Na avaliação de analistas do mercado, os investidores tendem a se manter mais cautelosos e evitar assumir posições mais agressivas antes dos resultados econômicos importantes desta semana, como a reunião do Comitê de Política Monerária (Copom), que decidirá o comoprtamento da taxa básica de juros (Selic) da economia brasileira e a decisão de política monetária do Fed (o BC dos Estados Unidos).
Diante deste cenário, o que os analistas indicam é que a moeda americana tende a oscilar entre altas e baixas até que os resultados sejam divulgados e processados pelo mercado.
Na véspera, o dólar fechou em alta de 0,32% ante o real, cotado a R$ 3,73.
 

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