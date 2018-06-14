Dólar abre abaixo dos R$ 3,70

O dólar mantém a tendência de baixa e iniciou os negócios desta quinta em queda de 0,43% ante o real, cotado a R$ 3,699. A moeda americana se mantém na faixa dos R$ 3,70 mesmo após o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) ter anunciado o segundo aumento na taxa de juros americana nesta quarta.

Na avaliação de analistas do mercado, a manutenção das quedas do dólar ocorre porque os investidores ainda estão avaliando se vale a pena colocar seus recursos nos Estados Unidos e por causa das atuações do Banco Central no câmbio por meio das vendas de swaps cambiais (que equivalem a uma venda de moeda no mercado futuro).