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Queda de 0,43%

Dólar abre abaixo dos R$ 3,70

Moeda americana tem queda de 0,43%

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 12:52
Dólar se mantém na faixa dos R$ 3,70 com intervenções do BC e cautela dos investidores Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O dólar mantém a tendência de baixa e iniciou os negócios desta quinta em queda de 0,43% ante o real, cotado a R$ 3,699. A moeda americana se mantém na faixa dos R$ 3,70 mesmo após o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) ter anunciado o segundo aumento na taxa de juros americana nesta quarta.
 
Na avaliação de analistas do mercado, a manutenção das quedas do dólar ocorre porque os investidores ainda estão avaliando se vale a pena colocar seus recursos nos Estados Unidos e por causa das atuações do Banco Central no câmbio por meio das vendas de swaps cambiais (que equivalem a uma venda de moeda no mercado futuro).
 

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