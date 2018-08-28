Dólar abre a semana em queda, cotado a R$ 4,08

Índice reverte a tendência de valorização do dólar, que na última semana acumulou a maior valorização desde novembro de 2016 Crédito: Arquivo | Agência Brasil

A cotação da moeda norte-americana recuou pelo segundo dia consecutivo, em queda de 0,57%, sendo cotada a R$ 4,0812 para venda. O índice reverte a tendência de valorização do dólar, que na última semana acumulou a maior valorização desde novembro de 2016.

O índice de ações da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou a semana em alta, fechando nesta segunda-feira (27) com valorização de 2,19%, com 77.929 pontos. A alta foi alavancada pelos papéis da Eletrobras, com o leilão das distribuidoras Eletroacre, Ceron e Boa Vista estão marcadas para a próxima quinta-feira, dia 30. As ações subiram 6,68%.