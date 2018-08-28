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Dólar abre a semana em queda, cotado a R$ 4,08

Índice reverte a tendência de valorização do dólar, que na última semana acumulou a maior valorização desde novembro de 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 21:25

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 21:25

Índice reverte a tendência de valorização do dólar, que na última semana acumulou a maior valorização desde novembro de 2016 Crédito: Arquivo | Agência Brasil
A cotação da moeda norte-americana recuou pelo segundo dia consecutivo, em queda de 0,57%, sendo cotada a R$ 4,0812 para venda. O índice reverte a tendência de valorização do dólar, que na última semana acumulou a maior valorização desde novembro de 2016.
O índice de ações da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou a semana em alta, fechando nesta segunda-feira (27) com valorização de 2,19%, com 77.929 pontos. A alta foi alavancada pelos papéis da Eletrobras, com o leilão das distribuidoras Eletroacre, Ceron e Boa Vista estão marcadas para a próxima quinta-feira, dia 30. As ações subiram 6,68%.
As ações de empresas de grande porte, chamadas de blue chip, também acompanharam a valorização do dia, com Itau fechando em alta de 2,323%, Bradesco valorizando 2,68% e Petrobras com alta de 2,24%.
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