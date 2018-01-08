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"Moeda da internet, divertida e amigável"

Dogecoin, moeda digital criada como piada, dispara e já negocia mais de US$ 2 bilhões

Baseada no meme do cãozinho Doge, criptomoeda surfa na onda do bitcoin e bate recorde em valor de mercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 12:49

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 12:49

Dogecoin, moeda virtual Crédito: Reprodução internet
Que outras moedas virtuais estão surfando na onda do Bitcoin não é novidade. O que ninguém imaginava é que um cachorro, ou melhor, uma moeda baseada em um meme de cachorro, fosse valorizar  e muito. Criada em 2013, a Dogecoin dobrou seu valor de mercado no último fim de semana, e ultrapassou a barreira dos US$ 2 bilhões no domingo.
Pensada originalmente como uma piada à febre das moedas virtuais, a Dogecoin é uma criptomoeda do antigo meme da Internet chamado Doge, sobre um cãozinho da raça Shiba Inu. Seu criador, Jackson Palmer, a descreve como uma "moeda da internet, divertida e amigável".
Uma unidade da Dogecoin custava apenas US$ 0,01. Em comparação com a Bitcoin, cuja unidade chegou a valer mais de US$ 20 mil no fim de 2017, o valor pode parecer irrisório. Mesmo assim, a moeda ela quase dobrou seu preço e atingiu US$ 0,018 no domingo, de acordo com a Coinmarketcap.com.
Com isso, seu valor de mercado subiu a mais de US$ 2,2 bilhões, e a moeda está agora entre as 30 maiores no quesito valor de mercado. Nesta segunda, ela é negociada a US$ 0,0176.

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