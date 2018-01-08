Dogecoin, moeda digital criada como piada, dispara e já negocia mais de US$ 2 bilhões

Dogecoin, moeda virtual Crédito: Reprodução internet

Que outras moedas virtuais estão surfando na onda do Bitcoin não é novidade. O que ninguém imaginava é que um cachorro, ou melhor, uma moeda baseada em um meme de cachorro, fosse valorizar  e muito. Criada em 2013, a Dogecoin dobrou seu valor de mercado no último fim de semana, e ultrapassou a barreira dos US$ 2 bilhões no domingo.

Pensada originalmente como uma piada à febre das moedas virtuais, a Dogecoin é uma criptomoeda do antigo meme da Internet chamado Doge, sobre um cãozinho da raça Shiba Inu. Seu criador, Jackson Palmer, a descreve como uma "moeda da internet, divertida e amigável".

Uma unidade da Dogecoin custava apenas US$ 0,01. Em comparação com a Bitcoin, cuja unidade chegou a valer mais de US$ 20 mil no fim de 2017, o valor pode parecer irrisório. Mesmo assim, a moeda ela quase dobrou seu preço e atingiu US$ 0,018 no domingo, de acordo com a Coinmarketcap.com.