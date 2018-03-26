Dívida pública federal sobe 1,53% em fevereiro, para R$ 3,58 tri

Moeda, dinheiro Crédito: Reprodução/Pixabay

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) subiu 1,53% em fevereiro, quando atingiu R$ 3,582 trilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional. Em janeiro, o estoque estava em R$ 3,528 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 25,55 bilhões em fevereiro. Já as emissões de papéis totalizaram R$ 47,09 bilhões, enquanto os resgates chegaram a R$ 18,57 bilhões, o que resultou em uma emissão líquida de R$ 28,51 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu 1,50% e fechou o mês passado em R$ 3,456 trilhões.

Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 2,23% maior, somando R$ 125,59 bilhões no segundo mês do ano.