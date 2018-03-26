Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dívida pública federal sobe 1,53% em fevereiro, para R$ 3,58 tri
Estoque

Dívida pública federal sobe 1,53% em fevereiro, para R$ 3,58 tri

Em janeiro, o estoque estava em R$ 3,528 trilhões; a DPF inclui a dívida interna e externa

Publicado em 26 de Março de 2018 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 14:18
Moeda, dinheiro Crédito: Reprodução/Pixabay
O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) subiu 1,53% em fevereiro, quando atingiu R$ 3,582 trilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional. Em janeiro, o estoque estava em R$ 3,528 trilhões.
A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 25,55 bilhões em fevereiro. Já as emissões de papéis totalizaram R$ 47,09 bilhões, enquanto os resgates chegaram a R$ 18,57 bilhões, o que resultou em uma emissão líquida de R$ 28,51 bilhões.
A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu 1,50% e fechou o mês passado em R$ 3,456 trilhões.
Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 2,23% maior, somando R$ 125,59 bilhões no segundo mês do ano.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados