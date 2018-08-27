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Dívida pública federal recua 0,14% em julho

DPF inclui a dívida interna e externa e atingiu R$ 3,748 trilhões no mês passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 14:09

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 14:09

Tesouro nacional Crédito:
O estoque da dívida pública federal (DPF) caiu 0,14% em julho, quando atingiu R$ 3,748 trilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional. Em junho, o estoque estava em R$ 3,754 trilhões.
A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 27,50 bilhões em julho. As emissões de papéis totalizaram R$ 58,831 bilhões, enquanto os resgates chegaram a R$ 91,343 bilhões, o que resultou em um resgate líquido de R$ 32,511 bilhões.
A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu levemente 0,01% e fechou o mês passado em R$ 3,607 trilhões.
Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 3,75% maior, somando R$ 141,28 bilhões no segundo mês do ano.

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