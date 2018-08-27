Dívida pública federal recua 0,14% em julho

O estoque da dívida pública federal (DPF) caiu 0,14% em julho, quando atingiu R$ 3,748 trilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo. Em junho, o estoque estava em R$ 3,754 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 27,50 bilhões em julho. As emissões de papéis totalizaram R$ 58,831 bilhões, enquanto os resgates chegaram a R$ 91,343 bilhões, o que resultou em um resgate líquido de R$ 32,511 bilhões.