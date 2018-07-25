Dívida pública federal fecha junho em R$ 3,754 trilhões

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O estoque da dívida pública federal (DPF) subiu 1,01% em junho, quando atingiu R$ 3,754 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 25, pelo Tesouro Nacional. Em maio, o estoque estava em R$ 3,716 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 38,04 bilhões em junho. Já as emissões de papéis totalizaram R$ 22,56 bilhões, enquanto os resgates chegaram a R$ 22,96 bilhões, o que resultou em um resgate líquido de R$ 0,41 bilhão.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu 0,94% e fechou o mês passado em R$ 3,607 trilhões.