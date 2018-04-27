Dívida pública federal atinge R$ 3,636 trilhões em março

Dívida interna teve seu estoque ampliado em 1,47% no mês passado Crédito: Reprodução/site Correio Popular Ritz

O estoque da dívida pública federal aumentou 1,51% em março, em relação ao mês anterior. O total da dívida, que abrange todos os endividamentos do governo no Brasil e no exterior, passou de R$ 3,582 trilhões, em fevereiro, para R$ 3,636 trilhões.

Segundo o Ministério da Fazenda, no mês passado, as emissões da dívida pública somaram R$ 77,64 bilhões, enquanto os resgates ficaram em R$ 53,69 bilhões. Houve uma emissão líquida de R$ 23,95 bilhões.

A dívida interna teve seu estoque ampliado em 1,47%, somando R$ 3,507 trilhões em março, devido a uma emissão líquida de R$ 24,11 bilhões e apropriação positiva de juros no valor de R$ 26,76 bilhões. Já o estoque da dívida externa cresceu 2,64% sobre o montante apurado em fevereiro, encerrando o mês passado em R$ 128,91 bilhões.

As emissões de títulos da dívida interna alcançaram R$ 77,62 bilhões, dos quais 58,45% do total em papeis com remuneração prefixada; 9,84% remunerados por índices de preços e 31,63% em títulos indexados à taxa flutuante. Do total de emissões, R$ 76,41 bilhões foram feitas nos leilões tradicionais.

No tocante à dívida externa, os ingressos de recursos da dívida contratual totalizaram R$ 15,27 milhões. Já os resgates somaram R$ 173,84 milhões. Durante o mês de março, foram recomprados, em valores de face, R$ 72,67 milhões em títulos da dívida