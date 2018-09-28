Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recorde histórico

Dívida pública chega a R$ 5,2 trilhões

Governo não conseguiu poupar para pagar nem mesmo os juros em agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 15:06

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 15:06

O endividamento bruto do país aumentou 0,7% e chegou a R$ 5,2 trilhões: recorde histórico Crédito: Pixabay
Mesmo com o pagamento de mais de R$ 70 bilhões do BNDES aos cofres do Tesouro Nacional, a dívida pública cresceu em agosto. O endividamento bruto do país aumentou 0,7% e chegou a R$ 5,2 trilhões: recorde histórico. Isso representa 77,3% de tudo o que o Brasil produz em um ano. A alta do dólar influenciou e explodiu os juros. Como o governo não conseguiu poupar nenhum centavo para pagar nem mesmo os juros no mês passado, teve de emitir mais dívida para honrar os compromissos de agosto.
A alta de mais de 10% da moeda americana fez com que o Banco Central gastasse mais nas operações para dar proteção às empresas exportadoras. Isso fez com que os juros da dívida pública aumentassem 133% no mês e chegassem a R$ 60 bilhões no mês passado. É o maior gasto para meses de agosto no História. E o quarto pior para qualquer mês. Em 2015, houve despesas maiores.
Além de juros maiores, o país não conseguiu poupar nada para amortizar a dívida. Pelo contrário. União, estados, municípios aumentaram o déficit das contas públicas. Passou de R$ 9,5 bilhões de agosto do ano passado para R$ 16,9 bilhões agora.
 Enquanto a economia continuar a ter déficits primários, o endividamento vai continuar a crescer. Para reduzir, é preciso que o setor público faça superávits primários em magnitudes necessárias para reduzir a dívida. Enquanto isso não acontecer, a tendência é a dívida continuar a crescer  afirmou o chefe do departamento econômico do Banco Central, Fernando Rocha.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia
Imagem de destaque
Prefeito, deputado e governo prestigiam entrega de… cortador de grama
Sintomas menos óbvios podem estar relacionados a problemas no coração (Imagem: FamStudio | Shutterstock)
Um bom coração é capaz de nos curar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados