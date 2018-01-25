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Endividamento

Dívida pública aumenta 7,3% e chega a R$ 3,56 tri em 2017

Para o próximo ano, o Tesouro informou que a dívida poderá chegar a R$ 3,9 tri
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 13:49

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 13:49

- Crédito: Thinkstock
A dívida pública brasileira aumentou 7,3% em 2017 e chegou a R$ 3,56 trilhões. Como ocorre anualmente, é o maior patamar já registrado pelo Ministério da Fazenda. O governo tinha uma autorização para levar o endividamento até R$ 3,65 trilhões. Para o ano que vem, o Tesouro Nacional informou que a dívida poderá chegar a R$ 3,98 trilhões.
A secretaria divulgou nesta quinta-feira o Plano Anual de Financiamento (PAF) da Dívida Pública. A ideia da equipe economia é fazer com que o endividamento chegue a, no mínimo em R$ 3,78 trilhões neste ano.
 

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