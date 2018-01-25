Dívida pública aumenta 7,3% e chega a R$ 3,56 tri em 2017

A dívida pública brasileira aumentou 7,3% em 2017 e chegou a R$ 3,56 trilhões. Como ocorre anualmente, é o maior patamar já registrado pelo Ministério da Fazenda. O governo tinha uma autorização para levar o endividamento até R$ 3,65 trilhões. Para o ano que vem, o Tesouro Nacional informou que a dívida poderá chegar a R$ 3,98 trilhões.
A secretaria divulgou nesta quinta-feira o Plano Anual de Financiamento (PAF) da Dívida Pública. A ideia da equipe economia é fazer com que o endividamento chegue a, no mínimo em R$ 3,78 trilhões neste ano.