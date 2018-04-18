Dívida alcançará 96,3% do PIB brasileiro em 2023, diz FMI

PIB Crédito: Reprodução

A condição fiscal do Brasil vai continuar se deteriorando nos próximos anos e a dívida do país irá representar o equivalente a 96,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023. Essa projeção faz parte do relatório Monitor Fiscal: Capitalizando em Bons Temos, divulgado nesta quarta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que acredita que a economia brasileira só voltará a gerar superávit fiscal (receitas acima dos gastos) em 2020.

Nas contas do Fundo, a relação entre dívida bruta e PIB passará dos 84% registrados em 2017 e chegará a 96,3% em 2023, devendo se estabilizar nesse patamar elevado nos anos seguintes. A projeção para este ano é que alcance 87% do PIB.

"A regra fiscal introduzida no final de 2016 irá implicar a redução do gasto primário em cerca de 0,5 ponto percentual do PIB por ano, começando em 2019. No entanto, a aprovação da Reforma da Previdência, que poderia gerar uma economia, foi adiada. A dívida, espera-se, que se estabilize pouco abaixo de 100% do PIB em meados do anos de 2020, avaliou o Fundo no documento.

O Brasil também não irá recuperar tão cedo a condição de superavitário. O Fundo espera que as receitas superem as despesas só em 2022. Ainda assim, em um patamar baixo, de apenas 0,1% do PIB. A última vez que a economia brasileira registrou superávit primário foi em 2013, quando ficou em 1,3% do PIB. No ano passado, o déficit primário foi de 1,7% e deverá chegar a 2,3% no ano que vem.

Já o déficit nominal, que inclui os gastos com juros, deve começar a melhorar um pouco antes, em 2020. No ano passado, esse indicador ficou em 7,8% do PIB. Nas contas do FMI, ele irá avançar para 8,3% neste ano e se manter nesse patamar em 2019. Já no ano seguinte, cairia para 7,9% e chegaria a 6,6% do PIB em 2023. A melhora é sustentada, segundo o Fundo, pela recuperação das receitas, contenção das despesas discricionárias (que o governo consegue controlar efetivamente) e menor taxa de juros sobre a dívida.

Na visão do Fundo, o maior crescimento da economia também vai contribuir para a consolidação fiscal. O FMI acredita que o PIB de 2018 terá expansão de 2,3% e o do ano que vem, de 2,5%. Vários países podem aumentar a velocidade de seu ajuste fiscal. Dada a força da recuperação da economia, o Brasil deve acelerar o ritmo de consolidação e antecipar o esforço fiscal, avalia o FMI.

Na avaliação do Fundo, os governos precisam aproveitar o momento de crescimento global forte e sincronizado para começar a construir colchões fiscais e ancorar a dívida pública. Isso, no futuro, poderá reduzir as vulnerabilidades fiscais em momentos de estresse. O fortalecimento de amortecedores fiscais durante a recuperação da economia irá criar espaço para fornecer o apoio necessário em uma eventual recessão e prevenirá que as vulnerabilidades fiscais se tornem uma fonte de estresse em caso de deterioração das condições fiscais, disse.

Ao defender a criação de amortecedores fiscais, o FMI rechaça a adoção de políticas pró-cíclicas, ou seja, o gasto maior em momentos de crescimento.

 Os países estarão em melhor posição para enfrentar os riscos se construírem finanças públicas sólidas nos tempos bons  afirmou Vitor Gaspar, diretor do Departamento dos Assuntos Fiscais do FMI.

DÍVIDA PÚBLICA AMERICANA

De uma forma geral, o FMI vê uma melhora nas condições fiscais das economias analisadas. No entanto, há algumas em deterioração mesmo entre as desenvolvidas. É o caso dos Estados Unidos, que deve ver a sua dívida pública passar de 108% do PIB para 117% em 2023. Um dos motivos para essa piora é o pacote de estímulo fiscal para a economia americana.

 Nos Estados Unidos, a revisão dos tributos e o acordo para garantir o orçamento permitiram um estímulo fiscal adicional para a economia. Essas medidas darão um crescimento do déficit geral acima de US$ 1 trilhão nos próximos três anos, o que representa mais de 5% do PIB  explicou Gaspar.