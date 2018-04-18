Dívida alcançará 96,3% do PIB brasileiro em 2023, diz FMI

A condição fiscal do Brasil vai continuar se deteriorando nos próximos anos e a dívida do país irá representar o equivalente a 96,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023. Essa projeção faz parte do relatório Monitor Fiscal: Capitalizando em Bons Temos, divulgado nesta quarta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que acredita que a economia brasileira só voltará a gerar superávit fiscal (receitas acima dos gastos) em 2020.
Nas contas do Fundo, a relação entre dívida bruta e PIB passará dos 84% registrados em 2017 e chegará a 96,3% em 2023, devendo se estabilizar nesse patamar elevado nos anos seguintes. A projeção para este ano é que alcance 87% do PIB.
"A regra fiscal introduzida no final de 2016 irá implicar a redução do gasto primário em cerca de 0,5 ponto percentual do PIB por ano, começando em 2019. No entanto, a aprovação da Reforma da Previdência, que poderia gerar uma economia, foi adiada. A dívida, espera-se, que se estabilize pouco abaixo de 100% do PIB em meados do anos de 2020, avaliou o Fundo no documento.
O Brasil também não irá recuperar tão cedo a condição de superavitário. O Fundo espera que as receitas superem as despesas só em 2022. Ainda assim, em um patamar baixo, de apenas 0,1% do PIB. A última vez que a economia brasileira registrou superávit primário foi em 2013, quando ficou em 1,3% do PIB. No ano passado, o déficit primário foi de 1,7% e deverá chegar a 2,3% no ano que vem.
Já o déficit nominal, que inclui os gastos com juros, deve começar a melhorar um pouco antes, em 2020. No ano passado, esse indicador ficou em 7,8% do PIB. Nas contas do FMI, ele irá avançar para 8,3% neste ano e se manter nesse patamar em 2019. Já no ano seguinte, cairia para 7,9% e chegaria a 6,6% do PIB em 2023. A melhora é sustentada, segundo o Fundo, pela recuperação das receitas, contenção das despesas discricionárias (que o governo consegue controlar efetivamente) e menor taxa de juros sobre a dívida.
Na visão do Fundo, o maior crescimento da economia também vai contribuir para a consolidação fiscal. O FMI acredita que o PIB de 2018 terá expansão de 2,3% e o do ano que vem, de 2,5%. Vários países podem aumentar a velocidade de seu ajuste fiscal. Dada a força da recuperação da economia, o Brasil deve acelerar o ritmo de consolidação e antecipar o esforço fiscal, avalia o FMI.
Na avaliação do Fundo, os governos precisam aproveitar o momento de crescimento global forte e sincronizado para começar a construir colchões fiscais e ancorar a dívida pública. Isso, no futuro, poderá reduzir as vulnerabilidades fiscais em momentos de estresse. O fortalecimento de amortecedores fiscais durante a recuperação da economia irá criar espaço para fornecer o apoio necessário em uma eventual recessão e prevenirá que as vulnerabilidades fiscais se tornem uma fonte de estresse em caso de deterioração das condições fiscais, disse.
Ao defender a criação de amortecedores fiscais, o FMI rechaça a adoção de políticas pró-cíclicas, ou seja, o gasto maior em momentos de crescimento.
Os países estarão em melhor posição para enfrentar os riscos se construírem finanças públicas sólidas nos tempos bons afirmou Vitor Gaspar, diretor do Departamento dos Assuntos Fiscais do FMI.
DÍVIDA PÚBLICA AMERICANA
De uma forma geral, o FMI vê uma melhora nas condições fiscais das economias analisadas. No entanto, há algumas em deterioração mesmo entre as desenvolvidas. É o caso dos Estados Unidos, que deve ver a sua dívida pública passar de 108% do PIB para 117% em 2023. Um dos motivos para essa piora é o pacote de estímulo fiscal para a economia americana.
Nos Estados Unidos, a revisão dos tributos e o acordo para garantir o orçamento permitiram um estímulo fiscal adicional para a economia. Essas medidas darão um crescimento do déficit geral acima de US$ 1 trilhão nos próximos três anos, o que representa mais de 5% do PIB explicou Gaspar.
Esse piora acontece em um momento em que a dívida global está em um nível recorde. O total equivale a US$ 164 trilhões, ou 225% do PIB, o que é o maior patamar já registrado.