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Custos

Distribuidoras vão precisar de R$ 13 bi em investimentos de compradores

Governo quer vender seis empresas que estão sucateadas e acumulam perdas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 14:57

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 14:57

Sede da Eletrobras Crédito: Agência
O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, afirmou nesta terça-feira a parlamentares que as empresas que comprarem as distribuidoras da Eletrobras no Norte e Nordeste terão que desembolsar, além dos R$ 50 mil previstos por unidade, mais R$ 13 bilhões em investimentos para torná-las viáveis. O governo quer vender seis distribuidoras que estão extremamente sucateadas, têm custos excessivos de operações e acumulam perdas.
Pedrosa citou o caso da distribuidora do estado do Amazonas. Segundo ele, em um ano, o excesso do custo operacional e as perdas não reconhecidas consumiram o equivalente a 43 anos da rentabilidade da empresa.
 Como você vende uma empresa que em um ano ela vai perder 43 anos do que ela ganharia? Quanto vale uma empresa dessas? Na verdade, alguém vai ter que comprar, ajustar, melhorar, investir, reorganizar, para depois ter uma expectativa de rentabilidade  explicou o secretário.
Uma outra parte do prejuízo gerado por essas empresas, calculado em cerca de R$ 20 bilhões, será embolsado pela própria Eletrobras. Pedrosa afirmou que, com a venda, a estatal busca, antes de mais nada, se libertar do peso de administrar essas distribuidoras.
 Ela está privatizando justamente para se libertar de algo que não é a vocação da Eletrobras. O negócio de distribuição é absolutamente diferente do investimento em geração e transmissão. A Eletrobas mostrou ao longo do tempo que não tem a agilidade e o recurso suficientes.

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