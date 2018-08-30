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Arremate

Distribuidoras da Eletrobras são vendidas em leilão sem disputa

O Consórcio Oliveira Energia comprou a Boa Vista Energia - distribuidora de energia em Roraima; a Energisa arrematou a Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e a Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre)

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 19:27
Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) Crédito: Divulgação
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) vendeu nesta quinta-feira (30), em leilão, três empresas da Eletrobras. Não houve concorrência em nenhum dos certames das distribuidoras, com a apresentação de apenas uma proposta em cada um deles. A Energisa arrematou duas distribuidoras. O outro vencedor foi o Consórcio Oliveira Energia.
Pelas regras do leilão, foi considerada vencedora a proponente que ofereceu o lance com maior índice de deságio na flexibilização tarifária, que deveria ser acima de zero.
A Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) foi vendida por índice de deságio de 31, o que significa que a compradora não abriu mão de toda a flexibilização tarifária concedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Nos casos de empréstimos adquiridos antes do edital de licitação, por exemplo, a Energisa receberá 59% do saldo devedor dos empréstimos a pagar. A Energisa também arrematou a Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) pelo índice 21.
O Consórcio Oliveira Energia comprou a Boa Vista Energia  distribuidora de energia em Roraima  pelo índice de deságio zero.
DEMAIS DISTRIBUIDORAS
O leilão da Companhia Energética de Alagoas (Ceal) continua suspenso devido a uma decisão judicial do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que impediu a venda da companhia, após ação movida pelo governo do estado.
A venda da Amazonas Distribuidora de Energia (Amazonas Energia), que também ocorreria nesta quinta-feira (30), foi remarcado pelo BNDES para o dia 26 de setembro.
A primeira distribuidora a ser vendida foi a Companhia Energética do Piauí (Cepisa), em leilão realizado no dia 26 de julho. A Cepisa foi adquirida pela única proponente, a Equatorial Energia S.A., que ofereceu índice de deságio na flexibilização tarifária de 119.
Antes do início do certame, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse que a venda de distribuidoras da Eletrobras é uma medida para corrigir distorções entre os consumidores de diferentes regiões do país.
Desde que assumi o ministério, estamos nessa luta para que pudéssemos privatizar essas distribuidoras e superamos todas as dificuldades. (). Esperamos hoje garantir a mais de 3 milhões de brasileiros que vivem sendo abastecidos por essas três empresas que possam usufruir da mesma condição, mesma qualidade e tarifa, acrescentou.

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