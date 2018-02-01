Eletrobrás: a proposta é de que a holding assuma R$ 11,24 bilhões em dívidas Crédito: Agência Brasil

As distribuidoras da Eletrobras devem ser vendidas até abril, segundo expectativa reforçada nesta quarta-feira (31) pelo presidente da estatal, Wilson Ferreira Junior. A divulgação das condições de venda depende ainda de aprovação dos acionistas, em assembleia extraordinária marcada para 8 de fevereiro, quando definirão se aprovam a venda e também se a holding assume parte das dívidas das distribuidoras de maneira a torná-las mais atrativas à iniciativa privada.

A proposta é de que a holding assuma R$ 11,24 bilhões em dívidas, além de "direitos e obrigações" junto aos Fundos Setoriais Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que podem elevar a conta para R$ 19,7 bilhões. A proposta da administração é de que a holding assuma a primeira, mas deixe os direitos e obrigações dentro das distribuidoras. Questionado sobre o tema, Ferreira Junior afirmou que a assembleia terá a decisão soberana para tomar a decisão que bem entender.

Ferreira Junior explicou que o conselho de administração avaliou que seria imprudente a holding "tomar um crédito" que poderia ser questionado, mas salientou que a Medida Provisória 814 tornou os créditos mais líquidos. "Dá mais segurança até para deixar os créditos nas distribuidoras", disse, admitindo que a MP melhora a atratividade em particular para a distribuidoras consideradas mais problemáticas, como as que atuam em Amazonas e Rondônia.