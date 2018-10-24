Disputa por emprego em supermercado supera a de vestibular no ES

Filas para emprego em supermercado de Vitória Crédito: Marcelo Prest

A cena de mais de 3 mil pessoas disputando as 132 vagas de trabalho oferecidas por uma rede de supermercados na sexta-feira, 19 em Vitória, que evidenciou o drama do desemprego no Brasil, chama ainda mais atenção quando se leva em conta a concorrência por esses postos de trabalho.

Trata-se de uma média de 22,7 concorrentes para cada oportunidade. A relação candidato por vaga, nesse caso, chega a ser maior que a concorrência na maioria dos cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), incluindo o de Medicina, que teve 14,37 concorrentes por vaga no processo seletivo do Sisu no primeiro semestre de 2018.

Conquistar o emprego equivale a praticamente passar em vestibulares disputados da Ufes, como de Arquitetura e Administração, que tiveram 23,66 e 25,86 candidatos por vaga, respectivamente, na seleção do início do ano.

Tamanha concorrência se dá pelo cenário de desemprego. No Estado, mais de 350 mil pessoas estão desocupadas ou subempregadas segundo o IBGE, o que instiga a procura gigantesca por oportunidades como a que foi vista em Vitória.

Filas para conseguir emprego em supermercado de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Para se dar bem nessa disputa difícil, uma dica é se aperfeiçoar durante o período em que inativo no mercado de trabalho, aconselha a diretora da Rhopen, Jaciara de Oliveira Pinheiro. Use esse tempo para fazer cursos online, assistir à palestras e, principalmente, para refletir sobre os erros que tenha cometido no último emprego para não cometê-los novamente, orienta.

A especialista em recursos humanos destaca que o mercado de trabalho se afunilou nos anos de crise e está priorizando a contratação de profissionais abertos e polivalentes. Hoje a gente tem muita gente qualificada, mas com pouca proatividade, capacidade de pensar fora da caixa, inciativa no sentido de reclamar menos e fazer mais, comenta.

DICAS PARA TURBINAR O CURRÍCULO

Seja objetivo

O recrutador gasta, em média, de três a seis segundos para olhar o currículo de um candidato. Seja objetivo e priorize as informações que realmente farão diferenças para aquela vaga que você está disputando.

Formação

Especifique a sua formação com clareza. Nessa parte, não coloque palestras e cursos livres, que podem ser citados no final do currículo.

Organização

As informações devem ser organizadas e seguir uma lógica. No pouco tempo usado pelo recrutador para analisar o currículo, ele deve se sentir instigado a conhecer e entrevistar o candidato.

O que não pode deixar de ter

O currículo não pode deixar de ter os dados do candidato e como encontrá-lo, qual oportunidade ele está buscando, suas principais formações e experiências.

Capricho

O currículo vai falar sobre você. Tenha cuidado com erros de português, mentiras ou informações exageradas.

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