Diretor do New York Times vê mais dez anos de jornal impresso

The New York Times Crédito: Reprodução/Pixabay

Poucos dias após a divulgação de um aumento de mais de 50% na receita com assinaturas digitais, o diretor-executivo do New York Times, Mark Thompson, afirmou acreditar que o grupo continuará com sua edição impressa nos Estados Unidos por pelo menos mais dez anos. Em entrevista à rede de TV CNBC, ele admitiu que o jornal impresso pode ter um prazo de validade, mas ressaltou que o objetivo do grupo é atender aos leitores da forma que preferirem e que está sendo construído um negócio digital de sucesso.

Eu acredito (que o jornal impresso terá) muitos anos no futuro, pelo menos dez anos. Não vamos decidir apenas na lógica econômica. Mas a questão chave é que não estamos nos baseando apenas no produto impresso, estamos avançando no digital, disse Thompson na entrevista.

Na semana passada, o jornal americano divulgou que ultrapassou a marca de 2,5 milhões de assinantes digitais, a maior base entre as publicações de todo o mundo. Nos três meses até dezembro, foram 157 mil novas assinaturas. Foi sob a gestão de Thompson que o New York Times passou de um milhão de assinaturas digitais: o fato de a publicação ser em inglês permite que atinja leitores muito além de um único país. As receitas de assinaturas de produtos apenas digitais, incluindo notícias, assim como palavras cruzadas e as receitas culinárias do jornal, aumentaram 51,2%, para US$ 96,3 milhões.

O diretor-executivo do New York Times apontou que o projeto é atender aos fiéis leitores da edição impressa pelo maior tempo possível, mas que o processo se dá ao mesmo tempo em que se investe nos produtos digitais: