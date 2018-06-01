Diesel R$ 0,51 mais barato nos postos na próxima semana

Caminhão transita na BR 262 nesta quinta-feira (31) após o fim da greve dos caminhoneiros Crédito: Bernardo Coutinho

O preço do diesel vai pesar menos no bolso dos capixabas a partir da próxima segunda-feira. O combustível já vai sair das refinarias custando R$ 0,51 a menos por litro, de acordo com o governo do Estado. A mudança foi anunciada em meio a uma crise que levou o presidente da Petrobras, Pedro Parente, a pedir demissão, fato que ocorre após 10 dias de greve dos caminhoneiros que levou o país a viver um cenário de desabastecimento de combustível e de alimentação.

O anúncio foi feito ontem pelo governador do Estado, Paulo Hartung, pelo secretário da Fazenda (Sefaz), Bruno Funchal, e pelo diretor do Sindipostos Rogério Lube. O decreto autorizando essa redução será publicado na próxima segunda-feira, mas os novos valores só entram em vigor quando o estoque atual acabar e os novos carregamentos de combustível chegarem ao Estado.

De acordo com Bruno Funchal, parte da diminuição do valor do diesel virá da redução já anunciada pelo governo federal, de R$ 0,46, e que será aplicada diretamente no valor cobrado por litro na refinaria antes da incidência dos tributos estaduais.

O que o governo estadual vai fazer para reduzir ainda mais o preço é diminuir esses R$ 0,46 do atual valor-base do diesel usado para fazer a cobrança do ICMS ainda na refinaria. Hoje, segundo Funchal, ele é de R$ 3,27, o segundo mais em conta do país. Deste preço-base vamos retirar os R$ 0,46, o que fará com que o novo preço-base seja de

R$ 2,81, explicou.

É sobre esse novo valor que incidirá o ICMS de 12%. O que significa que o preço a ser cobrado pelo litro do diesel na refinaria será de R$ 3,1472. Assim, o consumidor recebe o combustível com o desconto de R$ 0,51.

Em uma circunstância normal, para o governo calcular este valor-base, chamado de preço de pauta, ele iria ao mercado fazer uma pesquisa nas bombas. A média obtida é utilizada para aplicar o ICMS estadual do diesel. Ele é enviado com o preço dos demais combustíveis para o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

SEM IMPACTO

A diminuição de R$ 0,46 no preço do diesel foi anunciada no último domingo pelo presidente Michel Temer. O valor será subsidiado pela União e equivale a zerar as alíquotas da Cide e do PIS/Cofins desse combustível. A medida foi tomada durante a paralisação dos caminhoneiros, que só no Espírito Santo durou dez dias, e era uma das reivindicações dos motoristas de caminhões.

Para o secretário da Fazenda, no entanto, essa redução não aconteceria na segunda-feira e não necessariamente com o valor de R$ 0,46. Se não tivéssemos feito nada, em 15 dias, iríamos para o campo pegar uma amostra e calcular a pauta. Dificilmente esse valor teria sido repassado ao consumidor, ressaltou Funchal sobre a iniciativa estadual.