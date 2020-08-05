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Campanha

Dezenas de empresas aderem à Semana Brasil 2020

Gigantes do comércio de diferentes setores, como alimentação, eletrônicos e eletrodomésticos, computadores, móveis, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, nutrição e material esportivo aderiram à campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 08:28

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 08:28

Diferentes setores do comércio vão participar da campanha que tem como slogan Todos juntos com segurança pela retomada e o emprego
Diferentes setores do comércio vão participar da campanha que tem como slogan Todos juntos com segurança pela retomada e o emprego Crédito: Artem Beliaikin/ Pexels
Criada para aliar o espírito patriótico da semana de 7 de Setembro com incentivos e descontos para pequenos, médios e grandes comerciantes, a Semana Brasil de 2020 - anunciada nesta terça  (04) pelo secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, já conta com a adesão de 83 associações do comércio varejista.
Gigantes do comércio de diferentes setores, como alimentação, eletrônicos e eletrodomésticos, computadores, móveis, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, nutrição e material esportivo aderiram à campanha e devem participar contribuir para o aumento das vendas e a movimentação da economia. A campanha ocorre entre os dias 03 e 13 de setembro, e deve mobilizar grande parte do setor.
Criada originalmente pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom) em 2019, a Semana Brasil será coordenada este ano pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Segundo números levantados pela Ebit/Nielsen, o aumento em transações online durante o evento no ano passado foi de 41%. Estamos mobilizando todo o varejo para buscar as melhores formas de viabilizar as ações promocionais. Esta é uma ação totalmente suprapartidária, que trará benefícios para a economia do país como um todo, afirma o conselheiro do IDV, Marcos Gouvêa de Souza.
O slogan da campanha de 2020 é Todos juntos com segurança pela retomada e o emprego, e a iniciativa foi pensada para ser a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio, que sofre restrições desde março.

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